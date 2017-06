Contrôles routiers: Beaucoup d'"infractions graves génératrices d'accidents"

Ce week-end, les gendarmes ont consacré 432 heures de services à des contrôles spécifiques de police route ciblant "les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l'origine des accidents".



Plus de 700 véhicules ont été contrôlés et 18 usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ. Au total, 212 infractions dont 32 délits ont été relevées.



Deux conducteurs avec plus de 2g/l



Parmi ces infractions, 34 alcoolémies dont 21 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang). À Saint-Benoît, un automobiliste a été contrôlé dans la nuit de samedi à dimanche par les gendarmes du PSIG avec 2,60 grammes d'alcool par litre de sang. À La Rivière Saint-Louis, un jeune automobiliste, titulaire d'un permis probatoire, a été contrôlé ce dimanche matin (à 11h30) avec de 2,08 gr/litre.



En outre, les gendarmes ont relevé 103 dépassements de vitesse dont un motard contrôlé ce dimanche après-midi sur la RN1 à l'Etang-Salé à 220 km/h (vitesse retenue 209 km/h) au lieu des 110 km/h autorisés. "En plus, son pilote ne portait pas les gants obligatoires et le pneu arrière de la machine était totalement lisse", indique l'EDSR. "Outre le retrait immédiat de son permis de conduire, l'auteur a vu sa moto sportive repartir sur un camion plateau pour une mise en fourrière en vue d'une possible saisie judiciaire".



Un second motard a également fait l'objet d'un retrait de permis sur le champ pour avoir été contrôlé à 168 km/h (vitesse retenue 159 km/h) au lieu de 110 km/h, sur la RN 2 à Saint-Benoît.



Alcool et vitesse trop présents



Ont par ailleurs été constatés : deux refus d'obtempérer, neuf conduites sans permis de conduire, 20 usages de téléphone au volant, 11 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants, un non port du casque, ainsi que six autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...) et 26 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc).



Au cours des deux nuits écoulées, l'intervention des gendarmes a été engagée sur neuf accidents de la circulation tous sans conséquences corporelles. Quatre alcoolémies positives ont été constatées au cours de ces interventions nocturnes.



"Comme presque tous les week-end, le bilan de la police de la route est hélas très marqué par les infractions graves génératrices d'accidents (alcool et vitesse)", conclut l'EDSR