Contrôles routiers : 107 infractions relevées par la police

45 policiers de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion (DDSP) ont réalisé 12 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end. Ils ont relevé 107 infractions dont 10 délits.



Les forces des polices locales ont également procédé au contrôle de 171 véhicules sur les circonscriptions de sécurité publique, notamment à St Pierre permettant la constatation de plusieurs alcoolémies délictuelles (taux entre 0.80 et 1.18 mg d'alcool par litre d'air expiré) et de 1 refus d’obtempérer.



À St Denis, ils ont fait face à 2 refus d’obtempérer et au Port, 3 défaut de permis de conduire et 1 alcoolémie (0.72mg/l).