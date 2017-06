Contrôles des conducteurs d'autocar : Un "bilan consternant"

Ce jeudi, de 15h00 à 18h00, 13 militaires de l'EDSR ont mis en place un service destiné à vérifier le respect de la réglementation par les conducteurs de véhicules de transports en commun.



Deux postes ont été contrôlés simultanément. Le premier sur la RN 2, à Ste-Suzanne, le second au niveau de l'Etang-Salé, sur la RN1.



Le bilan est qualifié de "consternant" par l'EDSR. Sur un total de 21 autocars contrôlés, 12 infractions à la réglementation des transports ou à l'équipement des véhicules ont été relevées.



Conduites continues



Un des véhicules contrôlé à Sainte-Suzanne, qui effectuait un transport d'enfants, a d'ailleurs fait l'objet à lui seul de la moitié des infractions relevées : 2 conduites sans carte de conducteur (délit), 3 conduites continues (plus de 4h30) et l'équipement anti-démarrage (alcool) hors service.



Un second chauffeur a été verbalisé au même endroit pour trois autres conduites continues dont une de 05h30.



Les autres infractions relevées sur les autres véhicules sont les suivantes : un défaut de visite périodique du dispositif anti-démarrage, une absence de copie de la licence de transport et une non-présentation de la feuille de service pour un transport sur une ligne régulière.



"Ce type de contrôles sera réitéré"



Le bilan relève par contre que "fort heureusement, tous les dépistages d'alcoolémie réalisés sur la totalité des 21 conducteurs, se sont avérés négatifs". L'un d'eux a été soumis au dépistage de stupéfiants, au regard de ses yeux fatigués, mais le test s'est avéré négatif.



A noter aussi que parmi les autocars contrôlés, quelques personnes adultes ont été enjointes de boucler leur ceinture de sécurité, la grande majorité des personnes transportées étant attachées.



Le bilan souligne pour finir qu'en marge de ce contrôles, trois automobilistes ont été verbalisés pour usage du téléphone et un quatrième pour non-port de la ceinture. Un jeune homme circulant sans gants à scooter a également été intercepté.



"Nul doute, au vu de ce bilan que ce type de contrôles sera réitéré dans un proche avenir", conclut l'EDSR.