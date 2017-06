Contrôles de vitesse : Trois retraits de permis et une moto saisie

La brigade motorisée de la Rivière Saint-Louis a effectué plusieurs contrôles de vitesse successifs ce week-end. Les militaires ont relevé 12 infractions dont trois motocyclistes à des vitesses élevées:



155km/h pour 90 sur la RN2 à Grand Bois, 168km/h pour 110 sur la RN1 à St Leu et au même endroit le pilote d'une KTM 990 Adventure à 170 km/h. Les trois motards ont fait l'objet d'une rétention de leur permis et seront prochainement convoqués au tribunal de police de Saint-Pierre. Le motard intercepté à 170 km/h a vu son deux-roues être saisi.



"En ces jours de grand week-end, de beau temps et une exposition de moto en cours, une forte concentration de motocyclistes est constatée sur les routes de La Réunion", indique l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR), qui rappelle que "depuis début 2017, en zone gendarmerie, 2 motocyclistes ont déjà perdu la vie et 17 ont été blessés, dont certains très grièvement".



"La cause principale est la vitesse excessive en raison des circonstances", poursuit l'EDSR, qui ajoute que les contrôles de vitesse "continueront jusqu'à lundi tard dans la nuit". "Une attention particulière et une conduite sécuritaire sont demandées à chacun, motocyclistes comme automobilistes", termine l'EDSR.