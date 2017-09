Contrôles de gendarmerie: 11 permis retirés pendant le week-end

Les motocyclistes de l'escadron départemental de sécurité routière ont poursuivi ce week-end les contrôles sur les routes réunionnaises.



Leur cible l'alcoolémie au volant, les excès de vitesse mais également les fautes de comportement à l'origine des accidents.



Un automobiliste a été contrôlé ce dimanche en fin d'après-midi à la vitesse de 167 km/h commune de Saint-Paul sur une route départementale limitée à 90 km/h. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ. Il devra répondre de ses actes devant la justice au mois de décembre 2017.



Sur les 530 usagers de la route contrôlés, 11 ont perdu leur permis de conduire: 2 pour des vitesses à plus de 40 km/h au dessus de la limitation et 9 pour des conduites sous l'emprise de l'alcool délictuelles (plus de 0,40 mg/l d'alcool dans l'air expiré).



Au total 20 dépassements vitesse et 20 alcoolémies ont été relevées durant ce week-end



Les gendarmes appellent à la prudence notamment à l'encontre des pilotes des deux roues, population très vulnérable et particulièrement impliquée dans les derniers accidents