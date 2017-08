Contrôles d'alcoolémie dans l'Ouest: 26 permis retirés, 3 automobilistes en fuite

Les gendarmes de l'EDSR, appuyés par leurs camarades du détachement de sécurité et d'intervention de la mobile et des réservistes, ont lancé ce dimanche matin une vaste opération de contrôles de l'alcoolémie destinée à lutter contre l'alcoolisation des usagers de la route.



Le dispositif a été mis en place en plusieurs points de passage au niveau des plages de St-Gilles et de l'Ermitage de 04h30 à 07h30.



Les 30 gendarmes déployés ont procédé à plus de 600 dépistages sur les conducteurs qui, pour la plupart venaient de quitter les établissements festifs bordant les plages de l'Ouest de l'île.



Des résultats bien trop élevés



"Malgré les campagnes de prévention largement diffusées et l'appel à la prudence lancée par la gendarmerie en début de semaine, les résultats de cette opération sont encore trop élevés", indique la gendarmerie, dressant le bilan :



- 42 infractions concernant l'alcoolémie ont été constatées dont 26 relevant de la procédure délictuelle avec rétention immédiate du permis de conduire. Parmi ces usagers, 5 sont des jeunes conducteurs titulaires d'un permis probatoire. Une jeune fille, titulaire du permis depuis moins d'un an avait un taux de 0,62 mg/litre d'air.

- Le taux le plus élevé constaté cette nuit est de 1,53 mg/litre d'air sur un conducteur âgé d'une trentaine d'années.

- Fait peu anodin, un jeune homme se disant "capitaine de soirée" présentait une alcoolémie de 0,83 mg/litre d'air.

- En marge de ce contrôle, deux automobilistes sont parvenus à prendre la fuite après avoir refusé de s'arrêter. Les immatriculations des véhicules ont été relevées et il ne tarderont pas à être identifiés par les enquêteurs.



Un troisième larron a abandonné son véhicule dans la file d'attente s'enfuyant à pied. Dans ce cas aussi , son identité ne tardera pas à être connue.



"Ce bilan reflète que les fêtards prennent tous les risques pour regagner leurs domiciles et que les mentalités sont particulièrement tenaces en matière de conduite après avoir consommé de l'alcool", regrette la gendarmerie, qui constate qu'"une majorité de personnes contrôlées positives ont déclaré spontanément qu'elles savaient ou se doutaient d'avoir trop bu avant de reprendre le volant".