Contrôles Police: 296 infractions relevées dont 14 délits

111 fonctionnaires de police ont été mobilisés à l'occasion de 30 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end. Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont ainsi relevé 14 délits.



5 usagers de la route ont été sanctionnés pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (taux entre 0,63 et 1,08 mg / l d'air expiré), 2 pour refus d'obtempérer, 2 pour des défauts de permis de conduire et 5 défauts d'assurance.



205 excès de vitesse ont également été constatés parmi les 296 diverses infractions au code de la route relevées au cours de ces différents contrôles des forces de polices locales.