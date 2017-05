Contre l'errance animale

C’est un triste constat que nous faisons à l’entrée de cette année 2017.



En effet, force est de constater qu’encore une trop grande partie de la population réunionnaise ne souhaite pas faire d’effort concernant la Protection de nos amis chiens et chats et que l’origine de l’errance reste celle de l’Homme.



Trop, sont ceux qui laissent vagabonder leurs animaux sans même être identifiés ni stérilisés. Etre responsable de son animal ne permet pas de le lâcher seul dans la rue sans surveillance et il va de soi de partager sa vie et de limiter les libertés de ses animaux domestiques.



L’identification et la stérilisation s’avèrent plus que nécessaires seule solution pour limiter les naissances indésirées et la prolifération d’animaux livrés à eux-mêmes. Le service de la fourrière a pour rôle d’euthanasier les animaux au bout de 8 jours pour ceux identifiés mais seulement 4 jours pour les inconnus !!!



Un constat alarmant encore ; celui des abandons, de nombreux chiens, chiots, chats et chatons sevrés ou quand bien même, jetés, telles des ordures, livrés à la souffrance de la soif et la faim menant souvent à la mort.

Heureusement, grâces aux associations et aux bénévoles, nombre d’entre eux sont sauvés chaque année, mais le bilan est maigre, faute de moyens humains -en tant que familles d’accueil-, de moyens financiers-pour seul aide la mise en place de cagnottes-, et, matériels -par manque de refuges d’accueils sanitaires- l’implication restent moindre.



La meilleure façon de toucher chaque habitant résiderait dans la volonté de médiatiser un maximum sur les procédures de mise en conformité des animaux.



Quelques idées mériteraient de voir le jour comme la mise en place de caravanes d’information et prévention dans chaque secteur de l’île.



La visite mensuelle obligatoire dans les écoles et collèges de personnes habilitées à instruire le respect de l’animal.



La mise en place d’un permis de détenir un animal quel qu’il soit, d’où déclaration obligatoire en Préfecture.



L’ouverture de droits gratuits obligatoires, chez les vétérinaires et dispensaires de l’ile, pour la mise en conformité de l’animal- identification et stérilisation-genre mâle et femelle inclus.



Un chiffre. 15 000. C’est le nombre d’animaux recensés morts, victimes de la route ou de la fourrière en un an !!!



Alors médiatisons !