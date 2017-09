Contre l'action du gouvernement, renover le pacte le pacte social pour une société de participation

Hugues MAILLOT

Président de Ré-Unir

Les premières décisions prises par le gouvernement d’Emmanuel Macron et d’Edouard Philippe se caractérisent par une brutalité certaine, notamment sur le champ social. Aussi, la colère grandissante des Français exprimée ce 12 septembre est légitime. Ré- Unir la partage entièrement.Cependant, pour Ré-Unir, contester l’action du Gouvernement c’est d’abord rappeler inlassablement au Président de la République qu’il n’a pas été élu pour mettre en œuvre son programme mais exclusivement pour faire obstacle à la victoire du Front national et à ses valeurs extrêmes.Emmanuel Macron doit se souvenir que le seul mandat qui lui a été clairement confié est celui de rassembler les Français. Pour Ré-Unir, rassembler les Français, c’est porter l’ambition de construire une société de participation, où chacun trouvera sa place.En Outre-mer et à La Réunion, c’est plus particulièrement protéger et développer notre modèle de vivre ensemble, notre pacte social, en le faisant reposer sur la promotion de véritables "contrats de participation" individuels et collectifs, valorisant les talents de chacun et faisant de l’Outre-mer une véritable avant-garde de l’excellence française.A l’occasion des assises de l’Outre-mer, Ré-Unir aura l’occasion de préciser ce projet qui donne la priorité au développement de la France sur Mer et qui a déjà recueilli le soutien de centaines de nos concitoyens sur l’ensemble du territoire national.