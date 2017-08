Contrats aidés : Un élan de solidarité des Possessionnais

C'est une situation de crise qui règne à La Réunion au sujet de la baisse du nombre de contrat aidés.



Suite à une rencontre avec le Préfet, le contexte dans lequel nous nous trouvons reste en l'état puisque nous sommes toujours en attente des quotas de contrats aidés pour notre Commune.

Ayant annoncé notre inquiétude quant à notre capacité d'assurer la restauration scolaire lors du premier jour de rentrée de nos enfants, c'est finalement l'organisation scolaire dans son ensemble qui est mise en danger.



"Nous sommes dans une situation délicate puisque nous devons faire face à un remaniement forcé de nos équipes, ainsi qu'à un amenuisement de notre service public, rendu notamment à nos enfants. Nos enfants méritent une rentrée scolaire en toute sécurité, la propreté des écoles et une restauration dans les meilleures conditions", a déclaré Vanessa Miranville.



Restant mobilisés aux côtés de l'ensemble des maires de La Réunion, de nos agents, mais aussi de nos parents d'élèves et de nos enfants, une réflexion se dessine en interne pour laisser place à une réorganisation de la Collectivité, imposée de ce fait par cette annonce faite par le gouvernement.



"Ayant spontanément été interpellés par nos Citoyens Possessionnais, qui souhaiteraient contribuer au confort des enfants et se porter bénévoles, nous avons décidé de laisser ouvert le champ des possibles à cet élan de participation citoyenne, ainsi : à tous ceux qui souhaiteraient se porter volontaires à l'encadrement scolaire et apporter leur soutien au personnel. Le cadre légal et règlementaire seront une priorité, il y aura notamment une convention qui sera établie entre ces collaborateurs occasionnels et la Municipalité afin de fixer un cadre juridique. Une rencontre a notamment été organisée, aujourd'hui même, avec les personnes sensibles au volontariat citoyen. 35 personnes de tout âge étaient présentes, ont réaffirmé leur enthousiasme, ont pu s'inscrire pour renforcer l'accueil de nos enfants.

Cet élan de solidarité nous fait chaud au cœur au vu du contexte ! Nous sommes fiers des Possessionnais !



Nous attendons et nous espérons une bonne nouvelle à l'issue de notre rencontre avec le Préfet de La Réunion ce soir. Mais dans tous les cas, nous restons mobilisés pour notre objectif commun prioritaire : l'accueil en toute sécurité de nos enfants", a poursuivi Vanessa Miranville.