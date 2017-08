Contrats aidés : Réunion au sommet avec le préfet

Un travail de concertation a été engagé par les sous-préfets dans chaque arrondissement avec l'ensemble des maires afin d'évoquer la question des contrats aidés et de l'organisation de la prochaine rentrée scolaire , à la demande du préfet de La Réunion. Le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin, rencontre ce vendredi soir l'ensemble des maires. La réunion a débuté peu après 19 heures.Pour rappel, ce mercredi, les maires ont manifesté leur mécontentement quant à la baisse des contrats aidés. Ils réclamaient 3298 contrats aidés alors que le préfet en promettait 1800. Une situation qui compromet le bon déroulement de la rentrée scolaire le 18 août.De nombreux élus ont fait le déplacement ce vendredi soir. "Pour l'instant, les contrats sont insuffisants pour garantir l'hygiène et la sécurité. Nous attendons une réponse du gouvernement. Nous verrons la réponse du préfet. Il nous faut plus de 3290 contrats", a rappelé Jean-Marie Virapoullé, adjoint à la mairie de Saint-André et conseiller départemental.Une concertation est prévue avec l'ensemble des maires à l'issue de la rencontre avec le représentant de l'État.