Contrats aidés : Nathalie Bassire appelle à une manifestation devant la Préfecture

Le 27 juillet dernier, Nathalie Bassire avait posé une question écrite au gouvernement. Elle avait attiré l'attention du Premier ministre, et du Président de la République, sur les conséquences dramatiques que pourrait avoir une telle décision à la Réunion, un département qui détient déjà -et de loin, le record du chômage en France. Mayotte étant un cas à part car devenue département que récemment.



Cette mise en garde, qui avait également été lancée par d'autres parlementaires comme par exemple Jean-Hugues Ratenon, David Lorion, Thierry Robert, Nadia Ramassamy ou encore Huguette Bello, n'a visiblement pas été entendue puisqu'aux dernières nouvelles, le nombre de contrats aidés devrait été diminué de 75%.



Une véritable catastrophe humaine et sociale qui va toucher les Réunionnais les plus défavorisés et les enfoncer un peu plus encore dans la précarité et la misère.



Mais qui va aussi impacter les collectivités. Vanessa Miranville par exemple a annoncé aujourd'hui qu'elle sera



Si tous les parlementaires ont protesté, Nathalie Bassire franchit un cap supplémentaire en appelant l'ensemble des Réunionnais à manifester prochainement devant la Préfecture.



La date n'est pas encore fixée, mais elle lance dans le même temps un appel à l'unité à l'ensemble des élus de l'ile, afin d'offrir un front uni face à cette décision gouvernementale.



Et sont également tout particulièrement appelés à manifester "les présidents d'association, notamment impliqués dans la lutte anti-vectorielle (Plan Ravines) et porteurs de Chantiers Emplois Verts" dont les emplois sont menacés.



La rentrée s'annonce chaude !

Pierrot Dupuy



