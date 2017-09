Contrats aidés: Les emplois verts manifestent devant la préfecture

C’est au tour des emplois verts de manifester devant la préfecture à Saint-Denis ce jeudi matin. La manifestation a pour but la sauvegarde des contrats aidés et est menée par la Plateforme des associations emplois verts de La Réunion (PAEV974).



Il s’agit selon la plateforme d’un "événement important pour tous les bénéficiaires de contrats aidés et dirigeants d’associations". 1.000 personnes sont attendues à cette manifestation qui se tiendra toute la matinée.



Didier Robert, président de Région, était présent pour demander la création d'une délégation d'élus pour "plaider la cause des contrats aidés à Paris".



Laurence Gilibert sur place