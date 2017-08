Contrats aidés : Les Associations Emplois Verts déposent une motion

La Plateforme des Associations Emplois Verts de La Réunion s'inquiète de la "baisse sévère du quota des contrats aidés pour le second semestre 2017 pour La Réunion et aussi du désengagement de l’Etat concernant le financement des contrats CUI-CAE".



Des baisses qui entraîneront "la suppression des milliers de postes dans les associations emplois verts". La Plateforme déplore "une catastrophe sociale de plus car ces emplois font vivre plus de 10 000 personnes".



Une motion sera déposée, le mardi 08 août afin de demander au gouvernement le même volume de contrats aidés que l'année dernière.



Le quota de contrats aidés pour La Réunion devrait être connu d'ici la semaine prochaine, nous apprenait le Quotidien ce samedi matin, à la sortie d'une rencontre entre Ericka Bareigts et le préfet Amaury de Saint-Quentin.