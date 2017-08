Contrats aidés: "La mobilisation unanime des élus commence à porter ses fruits"

Par des courriers en date du 28 juillet 2017 et du 4 Août 2017, le Maire du Tampon André Thien Ah Koon a sollicité l’intervention des parlementaires sur la question des contrats aidés.



L’ensemble des parlementaires de La Réunion se sont mobilisés afin que le gouvernement mesure pleinement l’urgence et la gravité de cette question.



A l’approche de la rentrée scolaire dans l’Hexagone, les élus des communes de Métropole se mobilisent également. Comme à La Réunion, de nombreuses communes de Métropole sont en effet confrontées à de graves difficultés pour assurer la rentrée scolaire dans des conditions satisfaisantes du fait de la diminution des contrats aidés. Les élus de la Guyane et de la Guadeloupe ont également exprimé leurs vives inquiétudes et ont interpellé le gouvernement.



Cette mobilisation unanime des élus commence à porter ses fruits. Le gouvernement a annoncé hier qu’il recevra d’ici la fin de la semaine "les associations nationales représentatives des collectivités territoriales".



S’agissant de La Réunion, ce dossier reste plus que jamais d’actualité. Le nombre de contrats aidés pour l’année 2017 demeure nettement insuffisant et aucune indication n’a été donnée pour 2018.



Ci dessous, pour information, le message transmis hier par le député Lorion au Maire du Tampon :

Monsieur le Maire, Cher collègue,

Comme je vous l’avais écrit le 28 juillet dernier, je suis très préoccupé par les conséquences sociales, économiques et humaines de la diminution des crédits consacrés aux emplois aidés.

Avec les parlementaires ultramarins, nous avons multiplié les actions contre cette mauvaise décision du Gouvernement. Les 2 et 9 août derniers, ce sujet a notamment fait l'objet de deux questions au Gouvernement, l’une de Serge LETCHIMY et l’autre de Jean-Hugues RATENON.

D'autre part, je vous rappelle que le Collectif des Députés de La Réunion a transmis solennellement un courrier au Ministre de l’Education nationale, représentant du Gouvernement, lors de sa récente venue dans notre île.

Dans un entretien au journal Le Monde en date du 26 août, Mme PENICAUD, Ministre du Travail, reconnait que l’Outre-mer fait partie des secteurs qui ont le plus besoin des emplois aidés.J’espère qu’il s’agit d’une prise de conscience salutaire de l’Etat qui doit désormais se traduire dans les faits.

Avec l’ensemble des élus locaux, nous maintenons notre mobilisation pour que toutes les collectivités réunionnaises concernées puissent continuer à bénéficier de ce dispositif indispensable à leur bon fonctionnement.

Bien à vous,

David LORION

Député de La Réunion"