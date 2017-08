Contrats aidés: L'appel au bénévolat citoyen de V. Miranville est une idiotie contre productive

L'appel lancé sur les ondes de Radio Freedom ce jour, par La Maire de La Possession pour solliciter les citoyens et les élus afin de se substituer aux contrats aidés, dans sa commune, pour la rentrée du 18 août prochain, est une idiotie contre productive et indécente.



Pourquoi ?



Après avoir co/signé, avec 21 autres Maires une motion remise Au Préfet de La Réunion hier jeudi 10 Août, Motion relative à la situation de crise concernant la rentrée scolaire, après avoir considéré que l'enveloppe de 1 800 contrats annoncés par Le Préfet ne représente que la moitié des besoins pour le fonctionnement des écoles, et sans attendre une rencontre entre les Maires et Le Préfet de ce jour, (après Midi), Mme Miranville fait appel aux citoyens et aux élus de sa commuune pour se substituer aux contrats aidés dans sa commune.... ?



Pour Le Collectif 974, cette démarche est une idiotie contre productive qui ressemble plus à l'instrumentalisation et à la récupération politique qui suscitent l'incompréhension, la colère et l'indignation pour Le Collectif 974.



Le Collectif 974