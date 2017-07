Contrats aidés : "Il faut s'attendre à une baisse"

"Il faut s'attendre à une baisse des contrats aidés pour la fin de l'année et pour 2018". Stéphane Fouassin est ressorti "inquiet" , hier, de son entrevue avec le préfet au sujet notamment des contrats aidés qui seront consacrés à La Réunion.Vendredi, la question sera abordée lors d'un conseil des ministres. "La semaine prochaine, le préfet se rapprochera de nous et exposera la volonté des services de l'Etat". Mais "le préfet nous a alerté", insiste le président de l'Association des maires de La Réunion: les contrats aidés, vus comme budgétivores sur les finances publiques, seront moins nombreux et "il sera difficile de satisfaire la demande de la population".Avec 24 000 contrats attribués en 2016, leur nombre ne cesse de baisser."Nous avons derrière nous, un passif de contrats aidés important et nous avons devant nous, un gouvernement qui va mettre à mal ces contrats aidés". L'avenir social s'annonce donc morose pour le président de l'Association des maires qui en appelle au gouvernement afin de prendre en compte "les difficultés que nous avons".Ces contrats aidés sont garants "du bien-être de la population et du calme social à La Réunion", analyse Stéphane Fouassin.