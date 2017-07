Consommation : Les prix à la baisse de 0,1 % en juin

Légère baisse des prix à la consommation de 0,1 % pour ce mois de juin. Le recul des prix des produits pétroliers (- 4,0 %) et de l’alimentation (- 0,5 %), explique ce repli indique l’Insee. Une baisse "modérée par la hausse des prix des services et des produits manufacturés, qui augmentent respectivement de 0,3 % et 0,1 %".



Sur un an, les prix augmentent de 0,5% à La Réunion et de 0,7 % en France (hors Mayotte).



Dans le détail, les prix de l’énergie baissent de 2,9% en juin après une hausse de 0,4% observée en mai. Les prix des carburants reculent (- 3,8 % pour le gazole, -3,6 % pour le supercarburant). Le tarif de la bouteille de gaz baisse également (- 7,4 %) alors que les prix de l’électricité sont stables.



En revanche, ramenés sur un an, les prix de l’énergie progressent de 3,2 % à La Réunion et de 1,9 % en France.



Baisse des prix des produits frais



Les prix de l’alimentation ont également baissé en juin dernier, tirés vers le bas par les prix des produits frais (- 4,3 %) et plus précisément des légumes frais. Leurs prix baissent de 7,0% le mois dernier. Hors produits frais, les prix de l’alimentation diminuent très légèrement. Pour autant, depuis juin 2016, les prix de l’alimentation ont augmenté de 1% à La Réunion.



En juin 2017, les prix des transports aériens de voyageurs augmentent de 9,1%. Une hausse qui pèse sur les prix des services, en hausse de 0,3%.



Si les prix des meubles et articles d’ameublement augmentent de 1,1 % ceux des produits de santé, de l’habillement et des chaussures baissent respectivement de 0,1 % et 0,2 %.



Les prix du tabac sont en hausse de 0,1 % en juin.