Conseil municipal : Des félicitations pour nos valeureux MNS

Avant d’étudier les dossiers inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal de ce jeudi 6 juillet, le maire de Saint-Paul a tenu à féliciter l’ensemble des maîtres nageurs sauveteurs affectés sur les plages de Saint-Paul mais plus particulièrement les 8 agents qui sont intervenus le 25 juin dernier aux Roches Noires. Pour rappel, ces derniers n’ont pas hésité à se jeter à l’eau en dépit des conditions mer dangereuse pour aller porter secours aux personnes tombées d’une embarcation.



L’hommage du maire et du conseil municipal a été précédé d’une minute de silence en mémoire des victimes de ce drame.



Le mot du maire Joseph Sinimalé :



Mesdames, Messieurs,

Avant de démarrer notre séance de travail, je voudrais que vous m’accordiez quelques instants pour saluer le travail de nos Maîtres Nageurs Sauveteurs.

Tout au long de l’année, ces filles et garçons veillent à la sécurité de l’ensemble des usagers de la plage et ont pour mission d’intervenir en cas de danger.

Comme chacun le sait, Saint-Paul et particulièrement la plage des Roches Noires, a vécu une véritable tragédie ce dimanche 25 juin. Je ne vais pas refaire là tout l’historique de ce malheureux drame de la mer qui a coûté la vie à trois personnes. J’ai une pensée attristée pour les familles, les amis des victimes.

Je reste cependant convaincu que sans la valeureuse intervention de nos MNS en poste ce jour-là aux Roches Noires, de leurs collègues de Boucan Canot et de l’Ermitage, le bilan humain aurait été encore plus cruel.

En dépit d’une condition météo dangereuse, ces garçons n’ont pas hésité une seconde à se jeter à l’eau pour aller secourir les personnes tombées de leur embarcation. Ils ont eu le courage d’affronter un océan démonté, avec tous les risques que cela pouvait présenter pour leur propre sécurité.

Ce n’est pas la première fois que j’ai l’occasion de saluer leur bravoure, leur sens du devoir. En mon nom et au nom du conseil municipal, je leur adresse encore toutes mes félicitations et tous mes remerciements.

Par ailleurs, avec cette période de vacances scolaires qui démarre et la forte fréquentation attendue de nos plages, permettez moi de renouveler mon appel à la plus grande prudence. Il faut impérativement respecter les consignes de sécurité affichées ou données par les MNS pour que des moments de fête, de détente ne se transforment pas en tragédie pour des familles.