<<< RETOUR La Réunion Positive

Consécration du nouveau temple Guan Di à Saint-Pierre La Réunion Positive Le Sénateur et Président de Région Didier Robert a participé à la cérémonie traditionnelle.

Le Sénateur et Président de la Région, Didier Roberta participé ce lundi à la consécration du nouveau temple de Guan Di organisée par l'Association GUANDI de Saint-Pierre, en présence des personnalités importantes de la communauté chinoise. La cérémonie traditionnelle a été célébrée par deux moines taoïstes venus de Chine qui ont dévoilé les statues de Guan Di.



Après 5 ans de travaux, ce nouveau temple, situé à Terre Sainte - Saint-Pierre, se veut être le symbole de la bienveillance, du partage, et la volonté de continuer à construire la communauté chinoise de La Réunion.



Dans son discours le Président de la Région a félicité la réalisation de ce projet. "Cette consécration du temple est le symbole de l'engagement de toute une communauté et d'une solidarité sur plusieurs années. La Réunion est un territoire aux milles paysages et milles visages, où ceux qui viennent d'Europe, d'Afrique, d'Inde, des autres îles de l'Océan Indien et de Chine ont appris à vivre ensemble, en n'oubliant jamais leurs origines" selon Didier Robert.



La Région Réunion est très engagée aujourd'hui pour participer aux cotés des associations et des acteurs économiques à renforcer les liens entre La Réunion et la Chine. "Nous sommes jumelés à la ville de Tianjin, et nous y ouvrirons prochainement un bureau de représentation de la Région Réunion qui sera une opportunité pour les chefs d'entreprise réunionnais et pour le développement touristique. La compagnie Air Austral continuera a desservir la ligne directe Réunion- Guangzhou et nous travaillons pour qu'une compagnie aérienne chinoise puisse desservir une deuxième ligne directe à La Réunion" a déclaré le Président de la Région.



Cette consécration du nouveau temple Guand Di à Terre Sainte a été l'occasion également pour Didier Robert de réaffirmer la volonté régionale de faire de la Réunion un point important de passage de la nouvelle route de la soie. "Nous sommes ici des français et des européens de l'Océan Indien, et La Réunion peut-être ce tremplin et cette plate-forme entre l'Afrique et la Chine ausi bien sur le point des affaires culturelles que sur le plan du développement économique" a ajouté le Président de la Région.



Dans la même rubrique : < > Signature de la convention cadre interreg V entre la Réunion et Madagascar Le temple Li Si Tong fête ses 120 ans