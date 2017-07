Congrès mondial sur la baleine à bosse du 3 au 7 juillet La Réunion Positive La Réunion se situe sur le trajet des baleines à bosse qui évoluent entre l’océan Antarctique et les eaux chaudes de la zone intertropicale en période de mise bas et de reproduction. Les accouplements et les naissances sont des phases particulièrement sensibles de leur cycle de vie. Les mères choisissent la zone tropicale calme et tranquille pour garantir aux baleineaux les meilleures conditions pour naître et grandir rapidement (faible profondeur, température optimale).

En constante augmentation depuis 2008, cette migration a lieu chaque année de juin à septembre après un voyage d’environ 5000 km.



Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur l’espèce (chasse, collision, pollution…) ont suscité une prise de conscience collective des enjeux que représente la protection des cétacés en termes de biodiversité dans ce sanctuaire baleinier.



La Région apporte son soutien aux associations Globice et Abyss qui oeuvrent pour la préservation des cétacés. Leurs actions permettent d’allier recherche scientifique et tourisme durable, tout en participant à la conservation et à la valorisation du patrimoine naturel que représentent les cétacés.



La première édition du Humpback Whale World Congress s’est tenue sur l’Île de Sainte Marie, à Madagascar en 2015, et a réuni plus de 70 participants venus des quatre coins du Monde, d’Hawaï jusqu’en Australie. Des études sur les baleines à bosse dans plusieurs zones de la terre ont été présentées (Pacifique, Atlantique, Océan Indien).



Le fait marquant de première édition est qu’elle a réussi à toucher les décideurs de Madagascar : une loi de protection qui accompagnera la promesse de Sydney verra ainsi le jour.

