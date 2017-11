La grande Une Congrès des maires: "La croisière s’amuse à Sainte-Marie" Le départ d’une délégation de plus de 10 personnes pour la 100e édition du congrès des maires en métropole a fait vivement réagir Christian Annette, chef de l’opposition à Sainte-Marie, qui a adressé les irrégularités qu’il a pu relever face à la presse ce matin.





Quant au "besoin de formation des maires", l’opposant municipal demande à ce que "la prochaine fois, on fasse venir les formateurs à la Nordev et qu’on invite les maires. Pas sûr qu’ils soient aussi prompts à participer…" conclut-il. " Je suis le maire, je fais ce que je veux avec l’argent public". Telle est la philosophie qui gouverne à la mairie de Sainte-Marie pour Christian Annette. Si la commune ne figurait pas en tête du classement de l’endettement sur notre île, cette occasion aurait pu être une "récompense exceptionnelle" pour le chef de l’opposition.Seulement voilà, "il est plus simple d’augmenter les impôts et donc de demander aux Saint-Mariens de subventionner un train de vie irresponsable en période de moralisation de la vie politique" estime Christian Annette."Ce n’est pas son argent, alors il ouvre les robinets pour arroser les autres au détriment des administrés de sa commune" adresse-t-il à l’intention de Jean-Louis Lagourgue.Suite à la révélation par Zinfos 974, de la liste de la plupart de ceux qui vont voyager ce week-end en direction de Paris, les réactions ont été nombreuses partout dans l’île. Mais Christian Annette décrit pour sa commune des abus qu’il estime condamnables pénalement. Car non content de faire participer à ce voyage une délégation estimée entre 12 à 16 personnes selon l’opposition, Jean-Louis Lagourgue aurait également fait voyager aux frais du contribuable des personnes ne faisant pas partie des élus municipaux."La croisière s’amuse sur le dos des Sainte-Mariens" ironise Christian Annette. Il fait le compte de la délégation et en plus du maire, de son premier adjoint, de son deuxième adjoint, l’équipe compte aussi le DGS, le Directeur de cabinet, le Directeur du CCAS, un employé du CCAS, une conseillère municipale et … son époux, ainsi qu’au moins trois autres personnes non-identifiées.C’est la situation de la Conseillère municipale Vivienne Dalleau qui fait réagir Annette, car elle voyage avec son époux qui n’est donc pas un élu, ne fait nullement partie de l’équipe municipale et pourtant "la suit dans tous ses déplacements, à se demander s'il ne fait pas partie des murs de la mairie".Sauf que si les faits sont avérés, cela s’appelle du détournement de fonds publics, une infraction condamnable pénalement.Une telle opacité entoure la constitution des délégations ayant profité de ce voyage tous frais payés que le simple contribuable est mis au défi de savoir à quoi ont été employés ses impôts."Que les gens ne se leurrent pas, même s'ils ne payent pas d’impôts, ils sont prélevés en payant les taxes en allant faire leurs courses, en payent leur essence, ou en payant leur facture d’eau. Tout cet argent contribue à alimenter les caisses de la commune" assure Christian Annette.Le chef de l’opposition a déjà alerté la Chambre Régionale des Comptes, mais ce voyage ayant lieu en fin d’année, les comptes ne seront publiés que l’année prochaine. "C’est tout bonnement un cadeau, offert par Jean-Louis Lagourgue", estime-t-il.Sans compter qu’avec toute l’équipe de tête de la mairie partie en voyage, "comment on fait si il y a une urgence, un cyclone par exemple?".Le président de l’Association des maires, Stéphane Fouassin a fini par répondre par voie de presse aux interrogations entourant cette 100e édition du congrès des maires, véritable débâcle d’argent public. Il a affirmé que les maires de autres communes métropolitaines étaient autant représentés. "Sauf qu’un billet de train ne coûte pas aussi cher qu’un aller-retour Réunion-Paris."Quant au "besoin de formation des maires", l’opposant municipal demande à ce que "la prochaine fois, on fasse venir les formateurs à la Nordev et qu’on invite les maires. Pas sûr qu’ils soient aussi prompts à participer…" conclut-il. Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com Lu 5738 fois