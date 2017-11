Politique Congrès des Maires: Une "dilapidation de l'argent des Français", dénonce Ratenon Jean-Hugues Ratenon réagit au congrès des maires, organisé à Paris. "C'est de l'indécence, un véritable scandale de voir autant d'argent jeté par les fenêtres alors que dans le même temps ce Président et ce Gouvernement des riches baissent l'APL, taxent les retraites, diminuent le nombre de contrats aidés...", reproche le député. Voici son communiqué :

En fin de semaine dernière, j'avais dénoncé le grand gaspillage de fonds publics que représente ce congrès des maires à Porte de Versailles à Paris.



Ce n'est pas la participation des élus de la Réunion qui est en cause mais le nombre d'accompagnants. 24 maires de l'ile multiplié par 2 accompagnants (largement suffisant), or ils sont environ 200 à avoir fait le déplacement.



Dans ce contingent on trouve de tout : seulement 6 maires, beaucoup d'adjoints et de conseillers municipaux, des administratifs, des secrétaires, et même des conjoints d'élus!!!! Selon les chiffres de l'AMDR le coût de ce déplacement serait de 75 000 euros.



Mais les chiffres de St Leu, des Avirons n'ont pas été rendus publics, ni ceux des intercommunalités: CINOR, CIREST, CIVIS, TCO, CaSud. La facture pour le contribuable sera beaucoup plus salée.



Le Président de la République invite 1500 maires



Mais ce n'est pas fini, ce jeudi soir, le Président de la République invite 1500 maires à venir dîner à l'Élysée! Je suppose que ce n'est pas pour partager une barquette républicaine à 5 euros, mais bien d'un menu digne des ors de la République sans compter la sécurité, l'accueil,les déplacement,faites le calcul: Surement plusieurs dizaines de milliers d’euro..



Je m'élève une fois de plus contre une telle dilapidation de l'argent des Français, qui s'ajoute à de nombreuses réceptions dans les ministères, au Sénat et à l'Assemblée Nationale toujours en l'honneur des maires ou des élus!!!



Des dépenses qui s'additionnent aux 440 000 euros de budget accordé à Mme Macron, aux 3 millions d'euros supplémentaires au budget de l'Elysée qui s'élève pour 2018 à 103 millions d'euros.



Là ou il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir.....



C'est de l'indécence, un véritable scandale de voir autant d'argent jeté par les fenêtres alors que dans le même temps ce Président et ce Gouvernement des riches baissent l'APL, taxent les retraites, diminuent le nombre de contrats aidés, coupent dans les budgets des collectivités, suppriment l'allocation logement en accession à la propriété, diminuent la PAJE …...Le mépris de ce Président et de ce Gouvernement ne s'arrête jamais.



La ministre de la santé vient encore de se faire remarquer à propos du remboursement des soins d'optique. Elle a affirmé devant l'association des journalistes de l'information sociale: "on n'est pas la pour offrir des montures Chanel à tout le monde"!!!



Une insulte de plus contre les Français pour tenter d'expliquer le non respect de l'engagement du candidat Macron à rembourser à 100% les lunettes, les prothèses dentaires et de l'audition.



Trop c'est trop: callebasse va péter.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion N.P Lu 1292 fois





Dans la même rubrique : < > Le tribunal administratif se penche sur le devenir de la commune de La Rivière Risque d’annulation de l’élection de J.H Ratenon: Le mandataire affirme avoir déposé les comptes à temps