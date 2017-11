La grande Une Congrès des Maires : Les maires de St-Joseph, Petite Ile, Bras Panon et Cilaos nous prennent pour des imbéciles





Leur défense est tellement pitoyable qu'on est raisonnablement en droit de se demander s'ils ne nous prennent pas pour des imbéciles.



En fait, leurs explications sont simples, voire simplistes. "Ce n'est pas nous, c'est les autres".



Pour Bras Panon par exemple, Daniel Gonthier nous explique que "les charges inhérentes à cette participation ont été financées par la CIREST (2 billets), l'AMD (4 billets) et l'AMDR (2 billets)" avant d'affirmer que "la commune de Bras-Panon n'a pas financé directement les frais de participation à ce congrès". Vous apprécierez le "directement"...



Paul Franco Técher nous affirme de son côté que Cilaos est également adhérente à l’AMDR et l’AMD et que "ces adhésions lui confèrent un quota de places réparti comme suit: Trois places dans le cadre de l’AMD, deux places dans le cadre de l’AMDR et deux places ont été octroyées par la CIVIS pour les conseillers communautaires de Cilaos". Et le maire rajoute que "s’agissant des accompagnateurs : ils sont au nombre de deux. Ils ont chacun pris en charge leur billet d’avion, les frais afférents à leur logement ainsi que ceux correspondant à leur inscription au congrès". Paul Franco Técher aurait pu en rester là, mais il rajoute sournoisement que "la commune n’a aucunement déboursé des fonds publics qu’il s’agisse des élus communaux se rendant au congrès que des accompagnateurs".



Même son de cloche du côté de St-Joseph qui se défausse sur l'AMDR qui aurait pris en charge le déplacement de deux élus. Par contre, différence notable : la mairie reconnait qu'elle a bien pris en charge le déplacement du directeur général des services.



Enfin, du côté de Petite Ile, la CIVIS a pris en charge un élu, l'association des maires deux, et un élu "a financé personnellement" son voyage.



Notre réponse aux quatre maires



Comme Air Austral l'a fait en offrant un prix de gros à nos élus voyageurs, nous allons en faire de même en faisant une réponse globale à ces quatre maires. Et en même temps aux autres, encore moins courageux, qui ont préféré faire le dos rond en espérant que le bon peuple, comme d'habitude, finira par oublier et passera à autre chose.



Pour leur répondre, nous allons nous contenter d'une série de questions. Vous affirmez que ce sont les intercommunalités et les deux associations de maires qui ont financé ces voyages. Parfait. Mais qui finance les Interco? Qui finance l'AMD et l'AMDR, si ce n'est les communes.



Il est trop facile de voter d'énormes subventions à chacune de ces entités et ensuite de venir nous affirmer, la main sur le coeur, avec des airs de vierges outragées : "Mais je ne comprends pas, ce n'est pas moi, c'est l'autre"...



"L'autre" ce n'est personne d'autre que vous car, en plus de verser les subventions, c'est vous -ou vos représentants- qui siégez dans les instances dirigeantes de ces associations ou collectivités, et qui donc prenez les décisions de financer ces voyages.



La seule différence que je veux bien vous concéder, c'est que comme le dit fort justement Daniel Gonthier avec toute la naïveté dont il est capable, vous ne financez pas ces voyages "directement", mais indirectement...



Mais comme ces organismes ne vivent que de subventions publiques, l'argent qui leur est versé conserve le statut de "fonds publics".



