Congrès des Maires : 12 élus de St-Leu participent aussi à "La croisière s'amuse"

Élus :

Accompagnateurs :

Dans la liste de 188 noms que nous avons publiée dans notre article " 100ème Congrès des Maires : L'incroyable gaspillage de l'argent public ", les plus perspicaces d'entre vous avaient noté que ne figurait aucun nom d'élus ou d'accompagnateurs des villes de Saint-Denis et Saint-Leu.Non pas que ces deux villes aient boycotté le déplacement à Paris mais parce que tout simplement Saint-Denis et Saint-Leu, ne faisant partie ni de l'Association des maires de la Réunion ni de l'Association des maires départementalistes de la Réunion, traitaient directement avec l'AMF à Paris. Et n'apparaissaient donc pas sur la liste que nous avons publiée.Pour nous en convaincre, nous sommes allés faire un tour sur les pages Facebook de quelques élus saint-leusiens. Si certains sont étrangement discrets, d'autres n'hésitent pas à publier plusieurs photos de leur escapade parisienne.C'est ainsi que l'on trouve plusieurs photos sur les page de Sylvie Comorassamy et de Françoise Gara.On les voit, entourées d'autres élus ou accompagnateurs, posant fièrement qui devant le Palais des Congrès de la Porte de Versailles, siège du Congrès, qui devant différents monuments parisiens, signe que la visite de la capitale était également au menu du déplacement.Et puisque l'on parle de menu, celui qui leur a été servi au restaurant du Sénat à dû être excellent. Invités par le tout nouveau sénateur Michel Dennemont, les membres de la délégation saint-leusienne y ont retrouvé le député Thierry Robert.Nul doute qu'ils ont dû apprécier, le restaurant du Sénat ayant la réputation d'être une des meilleures tables de Paris...Voici la liste des membres de la délégation saint-leusienne :