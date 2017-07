Mail A la Une . Congrès à Versailles : Emmanuel Macron annonce "une dose de proportionnelle" aux législatives





Le président de la République va également proposer une limitation des mandats dans le temps et une réduction d’un tiers du nombre de parlementaires.



Emmanuel Macron a ensuite évoqué une réforme "indispensable", qui figurait dans son programme : la réduction du nombre de députés : "Un Parlement moins nombreux mais renforcé dans ses moyens, c’est un Parlement où le travail devient plus fluide avec des collaborateurs mieux formés, plus nombreux. Je proposerai la réduction d’un tiers du nombre des membres des trois assemblées constitutionnelles. Je suis convaincu que cette mesure aura des effets pour la qualité générale du travail parlementaire. Cette réforme est indispensable, elle doit être conduite en veillant à la juste représentation de tous les territoires de la République. Elle vise à donner aux élus de la République plus de moyens et plus de poids".

Après avoir annoncé la suppression de la cour de justice de la République qui avait pour rôle de juger les ministres, le président de la République a déclaré vouloir "conclure avec nos territoires et nos élus de vrais pactes girondins fondés sur la confiance et la responsabilité. La conférence des territoires qui sera bientôt lancée par le premier ministre répond à cette préoccupation. Il ne s'agira pas uniquement d'une conférence budgétaire et financière, mais il faudra adapter nos collectivités"... Et il a eu un mot pour "les collectivités d'outre mer qui doivent avoir tous les moyens pour réussir". Le chef de l'Etat, qui s'adressait aux deux chambres du Parlement à l'occasion du Congrès à Versailles, a annoncé qu'il souhaitait que "le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle, pour que toutes les sensibilités y soient justement représentés. Et c'est à cette même fin que nous limiterons dans le temps les mandats parlementaires".

Le président de la République va également proposer une limitation des mandats dans le temps et une réduction d'un tiers du nombre de parlementaires.

Emmanuel Macron a ensuite évoqué une réforme "indispensable", qui figurait dans son programme : la réduction du nombre de députés : "Un Parlement moins nombreux mais renforcé dans ses moyens, c'est un Parlement où le travail devient plus fluide avec des collaborateurs mieux formés, plus nombreux. Je proposerai la réduction d'un tiers du nombre des membres des trois assemblées constitutionnelles. Je suis convaincu que cette mesure aura des effets pour la qualité générale du travail parlementaire. Cette réforme est indispensable, elle doit être conduite en veillant à la juste représentation de tous les territoires de la République. Elle vise à donner aux élus de la République plus de moyens et plus de poids".



