Conflit canne: Bernard Picardo en appelle à "la responsabilité de toutes les parties prenantes"

Sans contester le droit légitime de toute profession à défendre ses intérêts, il nous apparait aujourd’hui important de faire entendre la voix des 17 000 artisans réunionnais qui se trouvent victimes de cette situation qui porte une entrave sérieuse au libre exercice de leurs activités fortement dépendantes de la circulation routière sur le réseau de l’île.



La Chambre de Métiers et de l’Artisanat lance un appel à la responsabilité de toutes les parties prenantes de ce conflit, pour qu’une issue soit trouvée en urgence au titre de l’intérêt général de La Réunion et éviter ainsi une nouvelle crise qui serait dramatique compte tenu de la situation économique et sociale déjà difficile de notre région.



La CAPEB (Confédération Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment), la CDAMS (Confédération Départementale de l’Artisanat des Métiers et des Services) et la CGAD (Confédération Générale de l’Alimentation en Détail) se joignent à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour ce communiqué.

St-Denis, le 05 juillet 2017,

Le Président de la CMAR,

