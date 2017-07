Département de La Réunion Conférence de presse : Challenge des créateurs - 5 juillet 2017





Jean-Jacques Morel, Vice-Président du Département, délégué à l’Insertion, accompagné des partenaires, a rappelé les objectifs de ce concours : encourager l’insertion des personnes en recherche d’emploi et leur donner les moyens de réussir leur challenge.

Le Challenge des Créateurs représente en effet un véritable tremplin : "Ce concours est un accélérateur de notoriété grâce à la couverture médiatique dont bénéficient les participants" a rappelé Jean-Jacques Morel.



En 2016, ils étaient 127 nouveaux créateurs d’entreprise à participer au Challenge. Après un speed-casting organisé pour départager les porteurs de projets, 12 finalistes ont été retenus, puis 6 lauréats ont reçu un Prix les récompensant pour leur créativité et leur parcours de chefs d’entreprise, accompagné d’un soutien financier et de conseils au quotidien des partenaires.



Pour ce 20e anniversaire, même parcours avec toutefois 2 nouveautés : 7 prix au lieu de 6, celui de la Start-Up, et les 7 lauréats recevront chacun une dotation financière de 7 000 € au lieu des 6 500 € les années précédentes.



Le concours est accessible à tout créateur d’entreprise entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2016 et demandeur d’emploi au moment de la création.



