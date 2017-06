Conduites sous l'emprise de l'alcool et défauts de permis relevés par la police

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé 20 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 16 au 18 juin 2017. Des opérations qui ont mobilisé 70 fonctionnaires de police.



Onze délits ont été relevés, dont cinq conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux entre 0,71 mg/l et 0,91 mg/l), une conduite en état d'ivresse, deux défauts d'assurance et trois défauts de permis de conduire.



Les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 25 autres diverses infractions au code de la route.