Conditions, montant, date de versement... Tout savoir sur l'allocation de rentrée scolaire

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est une prestation versée sous conditions de ressources, afin d'aider les parents à assumer le coût de la rentrée pour leurs enfants âgés de 6 à 18 ans.



Qui y a droit ?



Pour y avoir droit, il faut tout d'abord remplir les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales.



Ensuite, y ont accès les parents qui ont à leur charge un ou plusieurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans (pour la rentrée 2017, l'allocation peut donc être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 1999 et le 31 décembre 2011 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP).



Enfin, il faut que les revenus ne dépassent pas un certain plafond. Pour la prochaine rentrée, ce sont les ressources de l'année 2015 qui sont prises en compte. Voici les plafonds selon le nombre d'enfants à charge :



Si vos ressources dépassent de peu le plafond applicable, vous recevrez une allocation de rentrée scolaire réduite, calculée en fonction de vos revenus.



Quel est le montant ?



Les montants diffèrent selon l'âge de l'enfant. L'allocation sera de 364,09 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, de 384,17 pour un enfant de 11 à 14 ans, et de 397,49 euros pour un enfant de 16 à 18 ans.





Comment faire pour en bénéficier ?



Si vous n’êtes pas déjà allocataire, téléchargez un formulaire en allant sur dans la rubrique Allocation de rentrée scolaire, imprimez-le et renvoyez le complété, avec les pièces demandées, à votre Caf.



Si vous êtes allocataire et que vous y avez droit, l'allocation sera versée automatiquement pour vos enfants qui auront de 6 à 15 ans le 31 décembre suivant la rentrée. Attention toutefois, pour ceux âgés de 16 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 1999 et le 31 décembre 2001 inclus), il faut déclarer que votre enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage cette rentrée en se rendant à la rubrique "Mon Compte"(La Caf vous contacte normalement en juillet pour vous inviter à effectuer cette démarche).



Enfin, si votre enfant entre en CP mais qu'il n'aura 6 ans qu'en 2018, il faut adresser à votre Caf un certificat de scolarité (à récupérer auprès de l'établissement scolaire).



Remarques :

- En cas de séparation, s'il n'y a pas de garde alternée, c'est le parent qui a la garde qui en bénéficie. En cas de garde alternée, c'est le premier qui en fait la demande.

- Si l'enfant a été confié par le juge à l'aide sociale à l'enfance ou placé dans un établissement d'éducation, l'allocation est épargnée sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations, où elle sera conservée jusqu'à que l'enfant, une fois majeur, la demande.



Quand sera-t-elle versée ?



À La Réunion, l’Ars sera versée début août.

