Conditions de travail dégradées : Rencontre entre le personnel de la PMI de Ste-Marie le Conseil départemental

Nous avons été reçus par les services du Conseil départemental à propos de la situation des collègues de la PMI de Sainte Marie notamment sur leurs dégradations des conditions de travail qui perdurent au sein de cette structure.



Le dialogue social s’est instauré depuis la saisine des collègues et de notre intervention suite aux dysfonctionnements constatés. Deux courriers ont été remis au département de la part des personnels. Il est à noter que 100% des agents de cette PMI, nous ont interpellés et ont fait cette démarche auprès de l’institution pour qu’elles soient entendues.



Ce qui nous semble être un paradoxe, c’est que ces personnels de santé qui doivent s’occuper d’usagers fragilisés et démunis se retrouvent à leur tour dans la détresse et cela dans l’exercice de leurs missions.



Le service des Ressources humaines s’est engagé dans un dialogue serein et respectueux à trouver une solution, que nous souhaitons dans l’intérêt de tous. Le SDUCGR/FSU a privilégié le dialogue social avant d’envisager d’autres formes d’actions.



Nous demandons à Madame la Présidente par le biais de ces services d’apporter une attention particulière à cet état de fait dans l’intérêt du service public en faveur des usagers, une des missions essentielle du département financé par l’argent des contribuables.



Nous restons cependant vigilants quant à la solution proposée. Une rencontre est prévue pour ce jeudi avec la DGA afin de finaliser et aboutir à un dénouement à cette situation inédite.



Léandre BILLAUD

Secrétaire départemental

SDUCGR/FSU