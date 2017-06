Condamnée pour avoir maltraité ses enfants

Une mère de famille comparaissait devant le tribunal correctionnel ce mardi pour des violences perpétrées envers ses cinq enfants, entre janvier 2016 et avril 2017, rapporte la presse écrite.



Si elle a nié les faits, considérant ses enfants comme des menteurs, les juges ont été convaincus de sa culpabilité. Alors que des violences avec un bâton, un couteau ou encore un fil de chargeur ont été évoquées par la partie civile, elle a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis, rapporte Le Quotidien. Une peine plus lourde que les réquisitions.



Le journal souligne que les enfants ne vivent actuellement plus avec leurs parents mais ont été placés.