Concours embellissement des collèges : le palmarès 2016-2017 révélé - 24 novembre 2017

Quoi de plus précieux qu’un jardin, qu’une belle cour, qu’une belle entrée ou encore qu’une belle façade ?



La réponse, on la trouve dans le 'concours du plus beau collège fleuri' tel que l’a imaginé la Présidente du Département Nassimah Dindar en 2012.

« « J’avais une conviction, c’est que nos collégiens veulent être les acteurs de leur vie collégienne et que nous avons, au niveau du Département, le devoir de leur offrir cette possibilité de s’engager ».



Et les années ont prouvé à quel point l’embellissement est désormais au cœur de nombreux projets pédagogiques des établissements. Des projets qui se traduisent par des réalisations exceptionnelles. Cette année encore, le jury a eu beaucoup de mal à départager les participants et tous les collèges qui se sont inscrits au 'concours d’embellissement' (nouveau nom du concours) méritent d’être félicités. Un grand bravo à

