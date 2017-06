Concours de calcul rapide 2017 : les petits génies des maths

Le calcul rapide nécessite d’excellentes qualités de concentration, de rapidité et d’efficacité. Ce sont donc ces atouts que possèdent les 12 finalistes qui s’affronteront le 17 juin prochain lors de la finale de ce concours organisé par le CEDAACE.

On connait le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants) pour le concours d’orthographe et sa fameuse dictée qui en est à son 24ème championnat régional. Un peu plus jeune, le concours de calcul rapide en sera à sa 14ème édition cette année. Ils étaient plus de 220 élèves à s’affronter lors de la demi-finale qui s’est déroulée le 20 mai dernier au collège Jean Le Toullec du Port. De ce combat mental acharné, 12 noms sont sortis vainqueurs.

Source : http://www.cg974.fr/index.php/Concours-de-calcul-r...