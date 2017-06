Concours d’embellissement des collèges, saison 4 : Qui succédera au collège Titan ?

La conseillère départementale Jacqueline HENRY en compagnie des élèves du collège Les AIGRETTES

Ils sont 20 collèges sur la ligne de départ du concours du plus beau collège fleuri de l’île. Et autant de collégiens qui ont participé à l’embellissement de leur établissement scolaire pour pouvoir concourir à ce palmarès. Pour la Présidente, Nassimah Dindar, « il s’agit pour les jeunes de construire l’identité de leur collège pour que chacun puisse s’approprier son établissement et en être fier. »

