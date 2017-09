Concert intimiste : Le chanteur Tias a enchanté les invités d'Adrun

Adrun, qui fait partie du groupe Cirano, est la régie publicitaire de la majorité des sites internet de la Réunion, dont Zinfos. Jeudi soir, Caroline Legagneur, sa directrice, a souhaité réunir ses principaux clients et partenaires à l'occasion d'un "happy time" dans un des restaurants du Carré KT Dral à St Denis.



Les convives ont eu le plaisir d'être accompagnés par le chanteur Tias et les membres de son quator. Niché entre la pop-folk de Tracy Chapman et les textes de Francis Cabrel, sur les traces d’Alain Peters et de Ziskakan, Tias a enchanté les invités avec ses rythmiques funky. Un chanteur qui, n'en doutons pas, est appelé à une brillante carrière...