Département de La Réunion Compte rendu de la Commission Permanente du Conseil Départemental - 21 juin 2017

De nombreuses aides financières ont été votées au cours de la Commission permanente présidée par Nassimah Dindar ce mercredi 21 juin notamment en faveur des associations de personnes âgées et handicapées, des collèges et de l’agriculture.

Focus sur ….



Agriculture : Plus de 2,5M€ votés



2 nouvelles AMAPéi dans l’île

2 nouvelles Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAPéï) recevront le soutien financier du Département à hauteur de 49 900€ : « Fraicheur Bio Péï » et « AMAPéï inTerredépendant » ainsi que la prise en charge du résiduel de salaires de 2 CAE-CUI. Avec ces deux nouvelles structures, le nombre d’AMAPéi sur l’île s’élève aujourd’hui à 13.



6000 € pour l’organisation de deux fêtes valorisant le terroir agricole

Les communes de Saint-André et de Saint-Philippe recevront chacune une subvention de 6 000€ pour l’organisation de leurs manifestations du terroir agricole : la Fête de la canne et la fête du vacoa.



FEADER : 4 nouveaux cadres d’intervention approuvés

Dans le cadre de la mise en œuvre du FEADER 2014/2020, 4 nouveaux cadres d’intervention sont approuvés pour orienter et informer les porteurs de projet dans leur démarche de subvention européenne : actions préventives en matière de gestion des risques, reconstitution du potentiel de production, aide au démarrage pour le développement des petites exploitations agricoles et investissements d’intérêt collectifs pour la valorisation agronomique des matières résiduaires organiques (MRO).



Près de 110 000 € pour développer le tourisme dans les Hauts

Une subvention exceptionnelle de 108 415€ est attribuée au bénéfice du projet d’hébergement touristique « Poivre et citronelle » situé à Saint-André (Mon Repos) afin de soutenir l’activité touristique dans les Hauts.



2,4 M€ votés pour la Chambre d’Agriculture

Le Département prend acte du contrat d’objectifs et de performance de la Chambre d’Agriculture 2015/2018 et valide l’attribution d’une subvention de 2,4M€ pour la réalisation du programme d’actions au titre de l’année 2017.



Social : 1,3M€

Plus de 400 000 € pour les clubs et associations 3ème âge

27 associations œuvrant en faveur des personnes âgées et 181 clubs de 3ème âge recevront une subvention globale de 405 540€.



10 projets collectifs d’action sociale et d’insertion soutenus

Dans le cadre du dispositif d’aide aux projets collectifs d’action sociale et d’insertion, 10 projets portés par 10 associations recevront une subvention globale de 229 757€ ainsi que la prise en charge du résiduel de salaires de 82 CUI-CAE.



Plus de 200 000 € pour les personnes porteuses de handicap

21 associations œuvrant en faveur des personnes handicapées se verront attribuer une subvention globale de 201 580€ pour financer leurs actions.



Le Département finance la construction d’un Foyer d’hébergement et du FAO

Une subvention d’investissement de 492 048€ est accordée à l’Association Laïque pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) pour la construction du Foyer d’hébergement et du Foyer d’Accueil Occupationnel (FAO) de la ZAC portail à Saint-Leu. La subvention FEDER s’élèvera à 1,148M€.



Education : 1,6M€

Près de 970 000 € pour les collèges

Conformément à ses obligations légales, le Département peut allouer des dotations exceptionnelles aux 77 collèges publics. La 2ème tranche de ces dotations va s’élever à 864 000€ en équipement et 104 200€ en fonctionnement.



Le Département soutient l’innovation numérique dans les collèges

En vue de développer le numérique dans les pratiques éducatives et généraliser l’équipement des élèves des collèges et de leurs enseignants, l’Etat a lancé deux appels à projets (AAP) auprès des collectivités locales : « Collèges numériques et innovation pédagogique » et « Collèges numériques et ruralité ». La Collectivité bénéficiera de plus d’1,1M€ d’aide financière au titre de ces 2 AAP et prendra à sa charge 730 455€.



Environnement

Une subvention de fonctionnement de 257 232€ est attribuée à la Régie Communale de la Réserve de Saint-Paul (RNNESP), afin de poursuivre le programme ambitieux de protection et de valorisation de l’Etang de Saint-Paul, Espace Naturel Sensible particulièrement fragile et exposé à de multiples menaces.



Insertion

Le Département et Pôle Emploi s’allient pour développer la clause d’insertion dans les marchés publics

Dans le cadre de sa politique de lutte contre le chômage et la précarité, le Département va signer avec Pôle Emploi une convention de partenariat pour dynamiser l’usage des clauses d’insertion dans les marchés publics départementaux. La clause d’insertion sociale prévoit que l’entreprise attributaire d’un marché réserve au moins 5% du nombre total d’heures de travail à des personnes en situation de précarité (chômeurs de longue durée, bénéficiaires de minima sociaux…). Depuis 2008, le Département expérimente ce dispositif pour ses marchés de travaux et souhaite développer ce dispositif pour passer des 8 000 heures comptabilisées en 2015 à 20 000 heures d’insertion en 2020 conformément aux objectifs fixés dans le plan de mandature. Le recours à Pôle Emploi facilitera le lien entre la Collectivité, l’entreprise titulaire du marché et le bénéficiaire potentiel des heures d’insertion.



Coopération : 55 000 € votés

Dans le cadre de sa politique de coopération régionale, le Département soutient des actions d’insertion et de solidarité à Madagascar.

Une subvention de 5 000€ est accordée à l’Association Femmes Actuelles de la Réunion (AFAR) pour la réalisation d’une résidence de savoir-faire à Madagascar mobilisant des femmes réunionnaises et malgaches autour de l’artisanat traditionnel.

L’association « Terre de vanille » recevra une subvention de 10 000€ pour la réalisation d’équipements collectifs (salles de classe, abri anti-cyclonique) à Madagascar dans la ville d’Antalaha durement touchée par un récent cyclone.

L’association « Aïna Enfance et Avenir » percevra 40 000€ de subventions pour la mise en œuvre des actions de la crèche solidaire et du centre de formation agricole du village Aïna.

Lu 117 fois





Dans la même rubrique : < > Journée nationale des sapeurs-pompiers - 24 juin 2017 8ème édition du Concours de Slam et de danses urbaines - 20 juin 2017