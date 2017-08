Mail Océan Indien Comores : Au moins 3 morts et plusieurs disparus dans le naufrage d'un kwassa





Sur place, Said Larifou, président du parti RIDJA, se trouvait à l'hôpital de Foumbouni (Grande Comore), "où sont évacués 11 des rescapés et 3 des corps des passagers du naufrage d'une vedette qui devait se rendre à l'île de Moheli au départ de Chindine", explique-t-il. Il ajoute : "Personnellement, je témoigne de l'efficacité des interventions des autorités, notamment le maire d'Itsahidi, le préfet du sud Est, la cosep, la gendarmerie, la police nationale et de la population. Notre reconnaissance est sans limite pour leur disponibilité."



