Communiqué de presse de la région sur l’aéroport de Pierrefonds

C’est en ce sens que ce projet a été reconnu pour la première fois au niveau national avec son inscription au Protocole de Matignon, et un budget dédié, qui reconnaît la vocation économique de cet aéroport.



L’accompagnement de la Région en faveur de l’infrastructure aéroportuaire de Pierrefonds s’inscrit à la fois dans la durée et le volontarisme qui aura connu une évolution incontestable (modernisation, ouverture de lignes aériennes régionales…).



En effet, La Région a mobilisé 12 M€ en faveur du développement de l’aéroport de Pierrefonds depuis 2010 (rénovation et extension de l’aérogare, fonctionnement du syndicat mixte…)



Par ailleurs, près de 6 M € ont été investis par la collectivité régionale pour la réalisation de la ZAC aérodrome de Pierrefonds.

Enfin, en 2017-2018, la participation régionale au programme pluriannuel d’investissements relatif aux infrastructures aéroportuaires s’élève à hauteur de 630 000 €.



L’ensemble de ces investissements ont permis une augmentation des passagers (de 71 625 en 2014 à 83 323 passagers en 2016). Notre objectif est le dépassement des 100 000 passagers en 2017.



Dans un deuxième temps, il convient de souligner l’incontestable dynamique engagée ces dernières années pour améliorer l’attractivité de l’aéroport de Pierrefonds. Nonobstant les contraintes économiques de certains partenaires, il faut noter l’ouverture de rotations supplémentaires au niveau de la desserte régionale.



L’enjeu du développement et de la pérennité de l’aéroport Pierrefonds dépasse la seule micro-région sud mais concerne bien l’ensemble du territoire réunionnais. Cette infrastructure doit poursuivre son développement.



Alors qu’il convient que l’ensemble des partenaires restent unis et solidaires, le Conseil régional s’étonne de la posture politique d’un candidat à l’élection législative alors qu’il est lui-même membre du Conseil syndical de Pierrefonds. Il n’est pas acceptable qu’un enjeu aussi majeur que le développement de cet aéroport fasse l’objet le temps d’une élection de manœuvres politiciennes contre-productives.