Communiqué de Jean-Jacques Morel (1ère circonscription)

"Urgence signalée au moment où j’organise ce soir à Moufia, près de la Rocade, un grand meeting de campagne, j’apprends que le Maire de Saint-Denis, Monsieur Gilbert Annette, veut nous interdire l’accès à ces lieux pourtant publics. Cette violation des libertés publiques est très choquante. Elle illustre la panique du Parti Socialiste.



Ces méthodes indignes, autoritaires, et violentes illustrent bien la conception que Monsieur Annette et Madame Bareigts se font de la démocratie … J’alerte immédiatement Monsieur le Procureur de la République de la situation. Notre détermination reste totale à mener cette campagne, avec force mais dans le calme, le respect, de la paix publique et des libertés fondamentales."



Jean Jacques Morel

candidat Les Républicains, Objectif Réunion et UDI