Commune Primat: Le meurtrier présumé mis en examen et écroué

L’homme placé en garde à vue, mis en cause dans le meurtre de Ziyaad P. a, hier, été mis en examen et écroué pour "homicide volontaire", indique la presse écrite.Après avoir nié, le mis en cause a finalement avoué. Coups de poings, coups de couteau, brûlures au visage, une autopsie est prévue ce lundi pour déterminer la cause exacte de la mort.D’autres zones d’ombre entachent ce dossier. Johan M. est déjà connu de la justice. Le jeune homme de 25 ans a été condamné à deux reprises pour violences et effectué de la prison pour ces faits.L’enquête devra également déterminer les raisons de ce déchainement de violence. Le suspect, un repris de justice, organisait régulièrement des soirées fortement alcoolisées, témoignent des voisins.