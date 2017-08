"Comment va l'île de La Réunion ? " : Nassimah Dindar reçue par le Premier ministre à Matignon

La présidente du Conseil Départemental a été reçue par le Premier ministre, Edouard Philippe, ce jeudi à Matignon. Ce dernier devrait venir à La Réunion "après septembre", a-t-il précisé après l’invitation de Nassimah Dindar.



"Comment va l'île de La Réunion ?" se serait enquis Edouard Philippe d’entrée de jeu. Durant cette rencontre, la présidente a abordé les enjeux des grands dossiers du Conseil Départemental. Les Maisons d'accueillants familiaux pour les personnes âgées, l’aménagement des normes régissant les forêts départementales domaniales pour notamment développer le tourisme ont été présentées.



Nassimah Dindar a également demandé un "accompagnement des 24 communes" et une "période de transition" pour la question des contrats aidés annoncés en baisse. Un travail avec le préfet de La Réunion et les maires va être engagé, a rassuré le Premier ministre.



Il a également rappelé la prochaine mise en place de mesures visant à "valoriser les emplois marchands et plus largement les emplois pérennes, via notamment la coopération décentralisée, les métiers liés au développement touristique, la formation et le digital".



"C'était un bel entretien, riche et constructif, avec un Premier ministre disponible et à l'écoute" s'est réjouie Nassimah Dindar, à l'issue de la rencontre.