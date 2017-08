Mail ZinfosBlog (En attente) Comment les compagnies aériennes gagnent de l’argent

ce qui leur permet d’en profiter pour plus ou moins discrètement, jouer avec leurs tarifs qui continuent de grimper, d’autant que désormais avec les sites de vente en ligne, ces tarifs changent de minute en minute et il devient de plus en plus difficile de trouver dans un avion, un passager assis à côté de vous ayant payé exactement le même prix du billet que le vôtre. De plus, les compagnies ont trouvé un autre moyen de gagner encore plus d’argent outre le yoyo perpétuel sur leurs tarifs : grignoter sur tous les postes (sauf la sécurité il faut le dire) et ça commence par le choix du siège, qui n’est plus simplement un supplément réservé aux low cost. De plus en plus de compagnies traditionnelles s’y mettent. Vous souhaitez un siège devant une issue de secours ? C’est possible, mais il faut payer un supplément. Vous voulez un hublot ? Oui mais il faut payer un petit quelque chose en plus. Vous voyagez en éco mais vous voulez vos bagages en priorité ? OK, mais faut payer. Bref, ces petits à côtés font gonfler la note, comme l’accès au salon payant pour les voyageurs de la classe éco. Voilà quelques exemples que l’on ressent directement au niveau du portefeuille. Ce que l’on voit moins, c’est la qualité des plateaux repas qui eux aussi font maigre. Ils sont jolis sur les photos de pub, mais quand l’hôtesse ou le steward vous met votre plateau sous le nez c’est souvent assez loin des images vues dans les magazines ou le site des compagnies. Et comme le diable se cache dans les détails, la taille de la mini bouteille de vinaigrette a diminué de moitié, et parfois est même remplacée par un petit sachet que l’on a du mal à ouvrir. La qualité du vin dans sa petite bouteille plastique elle aussi, s’est dégradée, car les prix négociés chez les producteurs permettent des économies supplémentaires si la qualité du pinard est moindre. La qualité et la quantité des aliments sont aussi en perte de vitesse. Des portions plus petites, des produits bon marché permettent encore de grappiller quelques centimes sur chaque plateau repas. Mais ces plateaux repas se comptent en dizaines de milliers par an, donc, ces quelques centimes rabiotés mis bout à bout, représentent plusieurs centaines de milliers d’euros sur l’année ce qui est toujours autant de gagné pour la compagnie. Ces petits détails n’apparaissent pas clairement aux yeux des voyageurs occasionnels, mais les habitués eux remarquent ces changements qui mine ne rien, représentent des économies substantielles pour les compagnies aériennes. Pour avoir une idée plus précise, le coût moyen d’un plateau repas en classe éco n’atteint pas la barre des dix euros. Pour la classe intermédiaire, l’estimation se fait à environ 25 euros. Quant au tarif du plateau en classe supérieure digne de ce nom, il faut compter environ une bonne centaine d’euros par passager, mais il convient d’ajouter que ce tarif doit prendre en compte les nappes et serviettes en tissus et donc leur nettoyage après usage, mais aussi la « fauche » car même en haute contribution, les passagers ont la fâcheuse tendance à piquer les couverts, les verres etc… Pour rappel, ce qui se trouve sur le plateau éco peut être emmené par le passager, sauf la cassolette chaude. Les couverts étant en plastique ils sont jetés de toute façon donc ils peuvent être gardés par les passagers. En classe intermédiaire et supérieure on évitera d’embarquer les couverts, les raviers et cassolettes, les verres en verre, les serviettes et les nappes en tissu. Bien entendu, sur tous les plateaux on peut emmener les salières et poivrières, et les aliments et assaisonnements empaquetés.



Location… fait le larron



Mais il y a d’autres postes d’économies qui eux sont invisibles aux yeux des passagers, mais qui rapportent gros. Le prix du carburant tout d’abord, qui a chuté vertigineusement ces derniers temps, mais les compagnies évitent soigneusement d’en parler pour ne pas avoir à répercuter ces baisses sur leurs tarifs. Certaines compagnies en ont fait leur pub dans un souci d’honnêteté, mais ça n’a pas duré longtemps…L’aérien est tellement compliqué, qu’il vaut mieux engranger le plus possible… Vient ensuite le prix des avions eux-mêmes. Les compagnies en général n’achètent pas leurs avions, mais les louent et toutes ces transactions se font en dollars. Le dollar étant la « monnaie aéronautique ». Un dollar à 1,20 euro actuellement est une aubaine pour les compagnies, ce qui leur permettra ensuite d’annoncer avec fierté des comptes dans le vert, car le prix de la location chute. Le change favorable du dollar face à l’Euro, permet ainsi de faire gagner des millions d’euros aux compagnies aériennes qui profitent de cette aubaine depuis des mois, mais plus encore depuis l’arrivée de Trump à la présidence des Etats-Unis. Bien entendu elles continueront de se plaindre et passeront sous un silence de plomb ces millions engrangés ce qui ne les empêche pas de continuer à faire grimper les prix des billets malgré tout. Les tarifs ne dépendent pas simplement de la concurrence qui bien entendu créée une émulation et a une incidence sur les prix qui profite aux clients, comme on l’a vu avec l’arrivée de Corsair qui a ouvert sa ligne Réunion-Mayotte en début d’année et qui reviendra en janvier prochain. A peine l’annonce faite, qu’Air Austral, monopolistique sur la ligne Réunion-Mayotte a fait fondre ses tarifs, pour les revoir à la hausse sitôt le départ de Corsair. Bien entendu les compagnies ne se ventent pas de tout ce fric économisé mine de rien sur le dos des passagers. Lorsque vous prendrez l’avion la prochaine fois, vous ne verrez peut-être pas les nuages glisser sous les ailes de la même façon…







Source : Tout va plutôt bien pour les compagnies aériennes malgré le fait qu’elles se plaignent toujours ......Source : http://www.zinfos974.com/airinfosoi/Comment-les-co... Denis Herrmann Lu 86 fois



Mail

Dans la même rubrique : < > Cataplasme et jambe de bois La spiruline et l'hiver austral