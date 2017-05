Colorado : 331 étudiants courront pour le 1er trophée international universitaire de Trail

Le Comité Régional du Sport Universitaire (CRSU) organise la première coupe de France Universitaire sur un territoire Ultramarin, qui se déroulera le 5 juin prochain. Pour la première fois, un trophée international université de Trail a été créé. "Le patrimoine Trail de notre île étant internationalement connu, nous avons rapidement été sollicité par des équipes universitaire européennes, japonaises, sud-africaines et des iles de l’océan Indien. Cela nous a incité à créer un trophée international universitaire", explique l'organisation.



Le Trail du Colorado est le support de la Coupe. Depuis sa première édition le RCSD (Racing Club de Saint-Denis) est partenaire de cette course. Le parcours a été adapté pour entrer dans les standards de la Fédération Française du Sport Universitaire (moins de 25km). La course, allant de La Possession au Colorado, se déroule au cœur du Parc National à travers des paysages classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, sur une partie des tracés du Grand Raid.



Le CRSU de La Réunion s'est occupé des conditions de séjour pour les 331 participants, en négociant notamment des tarifs préférentiels avec la compagnie Air Austral sur les billets métropolitains et internationaux. Des packages permettant de découvrir l’ile à des prix attractifs ont également été mis en place.



Au total, 331 coureurs seront alignés au départ (contre 80 l’an dernier sur la même compétition en métropole), dont une vingtaine d’étudiants étrangers. 249 jeunes en faisant partie ont choisi les pack de découverte de l’île.



Le Campus du Moufia fera office de village Universitaire de Trail : 184 étudiants métropolitains et étrangers ont en effet choisi de résider au CROUS pour la semaine. Plus de 80 étudiants et personnels de l'établissement se sont mobilisés autour de ce projet pour participer et/ou être bénévoles.