Collision rue Labourdonnais à Saint-Denis

Un non respect du feu rouge serait à l'origine de cet accident impliquant deux véhicules, dans l'angle de la rue Labourdonnais et l'avenue de la Victoire à Saint-Denis.



La collision survenue peu avant 10H a fait un blessé léger et trois autres passagers blessés. Un des occupants du véhicule a refusé d'être transféré vers l'hôpital de Bellepierre.