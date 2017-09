Mail Société Collecte des déchets verts et encombrants : Le TCO change de prestataire





L'intercommunalité explique : La question des déchets est une préoccupation majeure à La Réunion. Le moindre petit rouage dans la collecte peut rapidement se transformer en nuisance pour tout un territoire. Ainsi, suite aux signalements de dysfonctionnements réguliers de la part des usagers et des contrôleurs dans la collecte des déchets végétaux et des encombrants, le TCO a décidé de mettre fin au contrat du prestataire défaillant et relancé une procédure de consultation.



L’intercommunalité encourage les habitants de la côte Ouest à signaler tout dysfonctionnement dans les collectes des déchets grâce au numéro vert : 0 800 605 605 (appel gratuit depuis La Réunion à partir d’un poste fixe) et au site internet



Le TCO change de prestataire de collecte des déchets verts et encombrants à compter du 1er décembre. Pendant plusieurs mois, des usagers mécontents de la qualité du service de collecte des déchets végétaux et des encombrants effectuée sur ce secteur, ont contacté le TCO grâce notamment au numéro vert et aux formulaires en ligne sur le site internet. Après constatation de dysfonctionnements réguliers manifestes, le TCO a dénoncé ce contrat d'exploitation, avant de lancer un appel d'offres et d'attribuer ce marché à une autre entreprise prestataire.



