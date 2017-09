Collecte de sang

Appel urgent aux donneurs du groupe O+

L’Établissement français du sang (EFS) lance une campagne afin de mobiliser les donneurs après la période des grandes vacances durant laquelle les réserves en sang ont diminué.

Le don de sang – chiffres clés à la Réunion

– 26289 dons (sang, plasma, plaquettes) en 2016

– 10 000 de patients soignés chaque année grâce au don de sang

– La durée de vie des produits sanguins est limitée : 5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les

globules rouges 42 jours et 1 an pour le plasma.

– Les femmes peuvent faire jusqu’à 4 dons de sang total par an, les hommes 6.

– Le délai minimal entre chaque don est de 8 semaines.

– Un don de sang dure environ quarante minutes, dont environ 10 minutes de prélèvement.