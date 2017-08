Collecte de sang : alerte stock !

Il est bon d'insister sur cette donnée : chaque année plusieurs milliers de personnes ont vu en effet leur vie sauver grâce au don de sang.



Chaque don compte. Ainsi, lorsqu’un donneur donne son sang, sa poche peut sauver la vie d’un adulte ou de 3 enfants. Au cours d’une hémorragie de la délivrance, une femme peut avoir besoin de 10 à 17 poches.



D'où l'importance pour l'EFS et pour la communauté d'Agglomération du Nord de la Réunion de motiver les donneurs réguliers à continuer à donner leur sang et les personnes en bonne santé qui ne l’ont jamais fait, en particulier les jeunes, à commencer à le faire.



Ce don du sang doit de surcroît s'effectuer à un rythme régulier en raison de la faible durée de conservation des constituants du sang.



Donner son sang constitue un acte volontaire et non rémunéré. Un acte solidaire et citoyen ouvert vers son prochain.

Alors, tu donnes ton sang ?



Les rendez-vous



Lundi 28 août 2017: Mairie LE PORT de 8h à 13h, Mairie ANNEXE, JEAN PETIT de 8h à 12h



Mardi 29 août 2017: Mairie LE PORT de 8h30 à 12h30 , AUCHAN, ST LOUIS de 12h30 à 17h



Mercredi 30 août 2017: AUCHAN, ST LOUIS de 12h30 à 17h



Jeudi 31 août 2017: CENTRE ISMAEL ABOUDOU, STE CLOTILDE de 9h30 à 13h30, Mairie CILAOS de 8h30 à 12h30



Vendredi 1er septembre 2017: Mairie ST ANDRE de 8h à 13h: GEANT LA CHATOIRE, LE TAMPON de 12h à 17h



Dimanche 3 septembre 2017: OMS “jour de sport santé”, ST PAUL de 9h à 17h (camion situé entre le gymnase et le cours de tennis)