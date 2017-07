Cocaïne à la Réunion: Pourquoi n'arrête-t-on pas les gros zozos qui se droguent dans les soirées saint-gilloises?

Un trafiquant de cocaïne qui s'est fait interpeller jeudi dernier à Gillot avec 351 grammes de drogue dure sur lui a été condamné hier à 2 ans de prison et 30.000€ d'amende douanière par le tribunal correctionnel de Saint-Denis.



Devant le juge, il a reconnu faire régulièrement des allers-retours avec la République dominicaine où il s'approvisionne en cocaïne très pure et fournir régulièrement 5 ou 6 clients réunionnais. Mais a refusé de fournir leurs noms. Tout juste a-t-il lâché qu'il s'agissait de personnes gravitant dans le monde de la nuit.



Si le trafiquant a certes été condamné, personne ne semble se préoccuper de connaître les noms de ces gros consommateurs. Dont personne ne dit d'ailleurs qu'ils n'étaient pas eux-mêmes des revendeurs, vu les quantités qu'ils achetaient avec leur fournisseur.



Pourtant quiconque fréquente un peu le monde de la nuit connaît parfaitement de qui il s'agit. Moi même je ne sors jamais en boîte et pourtant je connais leurs noms.



A qui fera-t-on croire que les gendarmes ou les policiers ne les connaissent pas ?



Pourquoi ne sont-ils pas inquiétés ? Parce qu'il s'agit de gros zozos, patrons de sociétés en vue à la Réunion ?



Quand il s'agit d'attraper un petit planteur de quelques pieds de zamal, les forces de l'ordre sont bien plus réactives et n'hésitent pas à l'exposer, menottes aux poignets, devant les caméras de télévision...