Clodine Bois, suppléante de Marouvin: "Ma responsabilité est immense"

Comment et pourquoi nous sommes arrivés jusqu’à Clodine Bois, suppléante de Fabrice Marouvin de la septième circonscription ?



Le principe était d’interroger une femme par circo, une femme d’un parti différent. Arrivée à la dernière circo, Sandra Sinimalé ne veut pas parler à la presse. Mme Julietta Ichiza-Imaho ne veut pas être interrogée par téléphone. Mme Graja Michèle du FN ? Une candidate de ce parti avait été interviewée sur une autre circo... Alors pourquoi pas la suppléante de Thierry Robert ou de Fabrice Marouvin… La première à avoir dit oui, c’est elle… Clodine Bois.



Elle se définit comme " une femme de terrain ", " de proximité ". Il faut dire que Clodine Bois travaille aux côtés de Cyrille Hamilcaro depuis plusieurs décennies. Quand il a fallu trouver une suppléante à Fabrice Marouvin, le nom de Clodine Bois était une évidence : " la septième circonscription couvre une partie de Saint Paul, les villes de Saint Leu, Trois-Bassins, Etang salé et Saint Louis et par ailleurs, j’ai occupé la fonction de suppléante au conseil départemental pendant un an, c’était en 2011, Cyrille Hamilcaro avait donné sa démission pour devenir maire de Saint Louis. J’ai donc travaillé avec les conseillers généraux…" confie-t-elle.



Clodine Bois accepte le nouveau défi. " Je suis consciente que ma responsabilité est immense, les fonctions ne sont pas les mêmes qu’au Département, mais je ne suis pas plus bête qu’une autre alors je me suis lancée ", affirme-t-elle.



S’agissant de la visibilité des femmes dans la sphère politique, Clodine Bois n’est pas d’accord avec le principe " du quota ", elle poursuit, " c’est aux femmes de décider d’y aller ou pas, beaucoup de femmes sont capables d’occuper l’espace politique à La Réunion mais il faut tout assumer ". Elle se dit surprise et déçue par l’attitude de certaines : " je ne suis pas d’accord avec ces femmes que vous avez citées plus haut qui ne veulent pas parler à la presse, qui ne veulent pas mettre les mains dans le cambouis. Quand faut y aller, faut y aller. Sinon c’est donner du grain au moulin des hommes. Ils ne se gêneront pas pour dire : vous voyez on met une femme et voilà ce que cela donne… "



S’agissant des propos machistes de certains candidats, la suppléante de la septième répond simplement : "je plains leurs femmes…"



Si pour Clodine Bois, Fabrice Marouvin a le profil idéal pour représenter la septième circonscription, " il a un bon bagage intellectuel, il est jeune ". Elle insiste sur le fait qu’elle lui a déjà dit de " ne pas oublier les jeunes !"



"Formation, mobilité… on pourrait faire de bonnes choses si toutes les initiatives étaient réunies dans la même structure… Une mobilité avec un aller-retour, un suivi drastique dans la prospection d’une formation, d’un travail, d’un toit. L’argent ce n’est pas ça qui manque", assure-t-elle.



Propos recueillis par Gillette Aho